



Младшие офицеры получили выговор за гибель солдата из-за случайного взрыв

Два младших офицера получили порицание за гибель солдата в начале этого года в результате случайного взрыва гранаты.



15 января капрал Денис Зиновьев принес неразорвавшуюся гранату, которую он нашел во время учений, обратно в жилые помещения своей базы, где она позже взорвалась, убив его и ранив трех других солдат.



Силы обороны Израиля завершают расследование взрыва, обнаружив, что авария со смертельным исходом произошла в основном из-за “несоблюдения правил техники безопасности”.



Командир бригады “Кфир” во время взрыва получил порицание, а командиру роты Зиновьева объявлен выговор, сообщает ЦАХАЛ.





