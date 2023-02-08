



Миссия Оливковые ветви: ЦАХАЛ спас уже четверых в Турции

В рамках гуманитарной миссии "Оливковые ветви" делегация ЦАХАЛ спасла уже четверых человек в пострадавшей от землетрясения Турции.



Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на официальные лица страны.



Израильские военные поисково-спасательные группы работали всю ночь во вторник и рано утром в среду. За это время им удалось извлечь из-под завалов по крайней мере четырех человек в районах на юго-востоке Турции, в том числе, детей.



Делегация ЦАХАЛа в составе около 150 специалистов по поисково-спасательным работам из Службы тыла приземлилась накануне рано утром. Вторая делегация из 230 человек также будет отправлена для создания полевого госпиталя.



"Мы направлялись к поврежденному участку, когда нам позвонили местные жители и сказали, что слышали звуки, доносящиеся из-под завалов. Мы начали сложную спасательную операцию, которая длилась четыре с половиной часа и спасли 23-летнюю женщину в добром здравии, только с переломом таза", — сказал майор (запаса) Матан Шнайдер.

