Новости » Происшествия
МИД Украины: в Венеции погибли 5 украинцев, трое ранены | Фото: ANSA
04.10.2023 09:02 Дара Киевская

МИД Украины: в Венеции погибли 5 украинцев, трое ранены

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в результате падения автобуса с туристами в Местре, Венето, пятеро украинцев погибли, еще трое ранены. 

По словам спикера МИД Олега Николенко, обстоятельства ДТП выясняются.

"Украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются дорожно-транспортным происшествием, которое произошло ночью на трассе А4 вблизи Венеции", - отметил Николенко.

Спикер МИД также сообщил, что в настоящее время известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больнице.

"Украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение наших граждан и устанавливают связь с родственниками", - уточнил Николенко.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы