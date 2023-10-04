



МИД Украины: в Венеции погибли 5 украинцев, трое ранены

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в результате падения автобуса с туристами в Местре, Венето, пятеро украинцев погибли, еще трое ранены.



По словам спикера МИД Олега Николенко, обстоятельства ДТП выясняются.



"Украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются дорожно-транспортным происшествием, которое произошло ночью на трассе А4 вблизи Венеции", - отметил Николенко.



Спикер МИД также сообщил, что в настоящее время известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больнице.



"Украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение наших граждан и устанавливают связь с родственниками", - уточнил Николенко.