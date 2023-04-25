МИД Египта заявил о гибели сотрудников посольства в столице Судана
Министерство иностранных дел Египта сообщило в понедельник, что помощник административного атташе в его посольстве в Хартуме был убит в ходе боевых действий между соперничающими военными группировками в столице Судана.
"Мухаммад Эль-Гаррави был убит, когда ехал в посольство, чтобы следить за процедурами эвакуации египтян, застрявших в Судане", — говорится в заявлении министерства.
Суданская армия, которая первоначально сообщила, что помощник атташе Египта был убит, исправила свое заявление, заявив, что помощник атташе по административным вопросам был убит огнем военизированных сил оперативной поддержки.