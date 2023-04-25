



МИД Египта заявил о гибели сотрудников посольства в столице Судана

Министерство иностранных дел Египта сообщило в понедельник, что помощник административного атташе в его посольстве в Хартуме был убит в ходе боевых действий между соперничающими военными группировками в столице Судана.



"Мухаммад Эль-Гаррави был убит, когда ехал в посольство, чтобы следить за процедурами эвакуации египтян, застрявших в Судане", — говорится в заявлении министерства.

تنعى وزارة الخارجية ببالغ الحزن والأسى فقيد الواجب، الاستاذ محمد الغراوى، مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر فى الخرطوم. استشهد الفقيد وهو فى طريقه إلى مقر السفارة لمتابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين.رحم الله فقيدنا الغالى واسكنه فسيح جناته..وتحيا مصر دوماً بتضحيات أبنائها الأبرار pic.twitter.com/n9afelIssV — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 24, 2023

Суданская армия, которая первоначально сообщила, что помощник атташе Египта был убит, исправила свое заявление, заявив, что помощник атташе по административным вопросам был убит огнем военизированных сил оперативной поддержки.