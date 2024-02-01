



"Меня насиловал злой клоун-педофил". Британка рассказала о кошмаре детства



Хлое Биркин было всего 12 лет, когда жених ее сестры Роберт Джеймисон переехал в дом ее семьи.



Артист, известный как клоун "Бобби Бабблз", поначалу "казался достаточно милым". Но уже через несколько недель начались секс-атаки.



В течение следующих трех лет злобный педофил ухаживал за Хлоей, заставляя поверить, что они влюблены друг в друга, водил на свидания и даже предлагал отменить свадьбу с ее старшей сестрой.



Хлоя, которой сейчас 36 лет, мужественно отказалась от анонимности, чтобы впервые рассказать о насилии.



Джеймисон состоял в отношениях со старшей сестрой Хлои, пожелавшей остаться анонимной, и переехал в семейный дом в Ротерхэме, Южный Йоркшир, в 1999 году.



В дальнейшем он подстерегал уязвимую Хлою, убеждая ее в том, что они состоят в любовных отношениях, а затем совершал огромное количество сексуальных преступлений, в том числе лишал ее девственности.



Хлоя скрывала отвратительное поведение Джеймисона и отказалась сотрудничать с полицией в ходе первоначального расследования в 2002 году, после того как поверила, что они "влюблены".



Только когда в 2015 году, когда ее собственной дочери исполнилось 12 лет, отважная мать троих детей решила сообщить о своем обидчике.



Несмотря на то, что Джеймисон наконец-то предстал перед судом, она признается, что злой клоун до сих пор "преследует" ее и в настоящее время не может работать из-за ущерба, который был причинен ее физическому и психическому здоровью.



Джеймисон признан “опасным для общества” и приговорен к 14 годам тюрьмы.