



Мексика: боевики атаковали мэрию, убит глава города

Официальные лица подтвердили, что боевики убили мэра города Сан-Мигель-Тотолапан на юго-западе Мексики и еще больше 15 человек.



Как сообщает ВВС, боевики напали на мэрию в 14:00 в среду (по местному времени). В ходе бойни также были убиты полицейские и муниципальные работники.



В предварительном отчете, опубликованном местными СМИ, указывается, что были убиты 18 человек, еще трое - получили ранения.



В нападении обвиняют преступную группировку Los Tequileros. Незадолго до атаки члены группировки опубликовали в социальных сетях видео, в котором объявили о своем возвращении в регион Герреро, где они вели борьбу с конкурирующей бандой наркоторговцев.