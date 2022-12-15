



Медсестру Уго Чавеса признали виновной в отмывании денег



Клаудиа Диас, которая была медсестрой покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса до того, как он назначил ее национальным казначеем Венесуэлы в 2011 году, была признана виновной в отмывании денег.



Об этом сообщает ВВС.



Диас стала последним бывшим высокопоставленным венесуэльским чиновником, осужденным за коррупцию в США.



Ее предшественник на посту казначея Алехандро Андраде был свидетелем на суде. Он был приговорен к 10 годам тюремного заключения, но освобожден в начале этого года после смягчения приговора за сотрудничество с Министерством юстиции США.



Андрае использовал строгий валютный контроль, введенный президентом Чавесом, чтобы разбогатеть, позволив своим сообщникам покупать доллары США по более низкой цене из казначейства только для того, чтобы они перепродали доллары на черном рынке с огромной прибылью. Он свидетельствовал в суде, что Клаудия Диас продолжала эту незаконную схему.



Прокуратура заявила, что Диас и ее муж Адриан Веласкес, который был начальником службы безопасности президента Чавеса, получили взятки на сумму не менее 4,2 миллиона долларов за время ее пребывания на должности.





