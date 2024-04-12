



Мастера маскировки: в ФРГ арестованы находчивые воры из Беларуси

В Германии арестованы граждане Беларуси, мастерски замаскировавшие тайник с ворованными 40 винтовками М16 собачьими фекалиями.



Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.



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Белорусы своровали контейнер с китайскими винтовками, который должен был быть доставлен в порт Гамбурга, а оттуда в Баварию. Воры воспользовались тем, что он остался на путях в Машене без охраны.



Украденные винтовки они закопали в ящиках в лесу и мастерски замаскировали тайник, после чего покинули страну, выставив оружие в даркнете. Схрон был выявлен собаками, но полиция решила последить за этим местом, чтобы поймать воров с поличным. Те, в итоге, прибыли к тайнику спустя две недели и были пойманы.