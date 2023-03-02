



Масштабный сбой на сайте Netflix затронул около 55% зарегистрированных пользоват

По данным веб-сайта Downdetector.com, отслеживающего сбои, в четверг службы потокового видео Netflix были отключены для тысяч пользователей.



На Downdetector на пике было более 2000 отчетов. Всего о проблемах с сайтом сообщили около 55% пользователей.



Сайт Netflix возобновил работу в четверг спустя несколько часов после сбоя в работе.



Платформа, у которой более 200 миллионов платных подписчиков по всему миру, остается доминирующим потоковым сервисом в мире.



