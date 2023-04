Маск в ответ на отказ NYT платить за верификацию: Их лента – это аналог диареи

Издание The New York Times потеряла золотую галочку верификации в Twitter, потому что отказалась платить за нее. Владелец соцсети Илон Маск назвал издание лицемерным, напоминая об их платной подписке. Об этом пишет Bloomberg.



The New York Times стала одним из первых крупных изданий, решивших не платить $1000 в месяц за верификацию аккаунта. В ответ на это Twitter решением Илона Маска удалил галочку для главной учетной записи газеты.



Кроме того, представитель NYT сообщил, что газета не будет возмещать репортерам стоимость Twitter Blue для личных аккаунтов, за исключением особых случаев, когда верификация понадобится для создания репортажа.



В ответ на это Илон Маск заявил, что "в NY Times невероятно лицемерят, поскольку они очень агрессивно заставляют всех оплачивать свою подписку".

“Настоящая трагедия NYT в том, что их пропаганда даже не интересна. Их лента – это твиттер-аналог диареи. Это нечитаемо”, – добавил Маск.