



Марио Сандоваль: печально известный аргентинский палач отправлен в тюрьму

Суд в Аргентине приговорил бывшего полицейского, работавшего в одном из самых известных центров пыток во времена военного правления страны, к 15 годам тюремного заключения.



Марио Сандоваль был офицером полиции во время "Грязной войны" в Аргентине. 69-летний палач был признан виновным в похищении и пытках студента Эрнана Абриаты, который исчез в 1976 году и считается мертвым.



Сандоваль бежал из Аргентины после окончания военного правления и поселился во Франции, где стал преподавать в университете. В 2019 году его экстрадировали.



Сандоваля обвиняют в участии в исчезновении и пытках сотен левых активистов во время военного правления в Аргентине в период с 1976 по 1983 год.



Но суд касался только одного дела: похищения 24-летнего студента-архитектора Эрнана Абриата, которого полиция схватила в его доме в 1976 году и доставила в подпольный центр содержания под стражей.



Левого активиста доставили в Высшую школу механики ВМФ, известную как "Эсма" (аббревиатура на испанском языке), которая была крупнейшим подпольным центром содержания под стражей в Аргентине.



По оценкам, туда было доставлено более 5000 мужчин и женщин, выступавших против военной хунты. Живыми из застенок Эсм вышли менее 100 человек.



Задержанных допрашивали и пытали, многих потом накачивали наркотиками и бросали с самолетов в море.



Выжившие говорят, что Марио Сандоваль был одним из самых известных мучителей, работавших в Эсме. Они обвиняют его в том, что он привязывал заключенных к металлическим каркасам кроватей и пытал их с помощью электрошокера.



Сандоваль переехал во Францию ​​через два года после падения аргентинской военной хунты. Там он стал консультантом по обороне и безопасности, получил французское гражданство и в течение шести лет преподавал в качестве приглашенного лектора в Институте латиноамериканских исследований Сорбонны, одном из лучших университетов Франции.



Только в 2008 году лектор Сандоваль был идентифицирован как бывший полицейский, подозреваемый в похищении и пытках активистов.



После долгой судебной тяжбы высший административный суд Франции постановил, что он может быть экстрадирован на родину, поскольку преступление, в котором его обвиняют, было совершено в Аргентине, когда он еще не имел французского гражданства.



Суд над ним в Буэнос-Айресе начался в сентябре. Сандоваль до конца утверждал, что он не был тем человеком, который схватил Эрнана Абриату в 1976 году и не проявил особых эмоций, когда его осудили.



До сих пор достоверно неизвестно, что именно произошло с Абриатой после того, как он оказался в плену. Он один из примерно 30 000 человек, исчезнувших во время правления военной хунты.



Шесть лет назад его инициалы и послание от него жене Монике Диттмар были найдены нацарапанными на стене камеры в Эсме, которая сейчас является музеем и мемориалом.

