



Малайзийский магазин подвергся нападению после возмущения "носками Аллаха"

В субботу полиция сообщила, что в малазийский магазин бытовой химии была брошена бутылка с зажигательной смесью, после того как топ-менеджеры сети были обвинены в оскорблении религиозных чувств за продажу носков с напечатанным на них словом "Аллах".



Фотографии носков, продававшихся в магазине KK Supermart, вызвали возмущение в социальных сетях среди мусульман, которые сочли оскорбительной ассоциацию Аллаха - арабского слова, обозначающего Бога, - с ногами.



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Религия - деликатный вопрос в Малайзии, где две трети 34-миллионного населения составляют этнические малайцы, а также многочисленные этнические китайцы и индийцы.



Основатель и председатель совета директоров KK Supermart Чай Ки Кан и его жена Лох Сив Муи, директор компании, были обвинены во вторник в оскорблении религиозных чувств вместе с тремя представителями поставщика, сообщило государственное информационное агентство Bernama. Все они не признали себя виновными.



В субботу перед рассветом в торговую точку KK Supermart в районе Куантан в восточном штате Паханг была брошена бутылка с зажигательной смесью, сообщил Reuters по телефону начальник полиции Куантана Ван Мохамад Захари Ван Бусу.



Это уже второе подобное нападение после того, как во вторник в другой магазин KK Supermart в штате Перак была брошена бутылка с зажигательная смесью, сообщает Bernama.



По словам Ван Мохамада Захари, полиция пока не установила личность подозреваемого в субботнем нападении, но она прочесывает район и проверяет записи с камер видеонаблюдения в поисках улик.



Он сказал, что полиция считает, что нападение связано с продажей носков, "но мы продолжаем расследование".



По сообщениям СМИ, в результате нападения загорелись некоторые товары в магазине, но огонь был быстро потушен работниками магазина.



KK Supermart, вторая по величине сеть мини-маркетов в стране, принесла извинения за носки, заявив, что серьезно относится к этому вопросу и приняла срочные меры, чтобы прекратить их продажу.

