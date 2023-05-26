



МАГАВ и Управление парков конфисковали 80 животных, охраняемых законом

МАГАВ и инспекторы Управления природы и парков конфисковали 80 животных на сумму в десятки тысяч шекелей в среду в деревне Туран недалеко от перекрестка Голани.



В ходе обыска в доме 27-летнего подозреваемого было обнаружено помещение, используемое для разведения и выращивания уникальных экзотических животных, определенных Законом об охране животных.

В помещении было найдено около 80 экзотических животных стоимостью в десятки тысяч шекелей, владение которыми запрещено, большинство из них – питоны.



Полиция подозревает, что животные были ввезены в Израиль контрабандой. Некоторые из животных могут быть опасны для людей и природы, переносить болезни, а некоторые – быть очень агрессивными.



Янив Шалом, сотрудник отдела по предотвращению преступлений против диких животных в Управлении природы и парков, сообщил, что с помощью полиции они “смогли обнаружить заводчика, который незаконно содержал большое количество животных, являющихся дикими и охраняемыми видами и представляющими. природную ценность”. Конфискованные животные переданы на реабилитацию и ветеринарную проверку в охраняемое учреждение.



Подозреваемый допрошен и возбуждено уголовное дело.



“Список видов, доступных для частной собственности или торговли, можно найти на веб-сайте Управления природы и парков, приобретать животных следует только у продавцов, имеющих действующие разрешения Управления природы и парков. Разумеется, животные должны содержаться в хороших для них условиях”, – напомнил Шалом.