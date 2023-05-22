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Лимузин российского патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы – видео
22.05.2023 10:32 Наталья Богинская

Лимузин российского патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы – видео

В понедельник в 6:30 утра в столице россии произошла авария с участием автомобиля Aurus, который закреплен за главой РПЦ патриархом Кириллом.
Лимузин патриарха врезался в Volvo на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. 

Находился ли глава российской православной церкви в момент ДТП в автомобиле, на данный момент неизвестно. Ждем официальных подтверждений.
Как сообщают российские СМИ, в аварии пострадал один человек, отказавшийся от госпитализации. 

Судя по видео, распространенным в интернете, автомобиль патриарха двигался с превышением разрешенной скорости.

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