



Лимузин российского патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы – видео

В понедельник в 6:30 утра в столице россии произошла авария с участием автомобиля Aurus, который закреплен за главой РПЦ патриархом Кириллом.

Лимузин патриарха врезался в Volvo на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка.



Находился ли глава российской православной церкви в момент ДТП в автомобиле, на данный момент неизвестно. Ждем официальных подтверждений.

Как сообщают российские СМИ, в аварии пострадал один человек, отказавшийся от госпитализации.



Судя по видео, распространенным в интернете, автомобиль патриарха двигался с превышением разрешенной скорости.