



“Личный массажист” Путина бежал из России, а его сын загадочно умер через 4 дня

Миллиардер Константин Голощапов, известный как “личный массажистом Путина” и имевший тесные связи с Кремлем, бежал из России в Беларусь в июне на BMW сына.



Через четыре дня при загадочных обстоятельствах погиб его 29-летний сын Дмитрий.



По неподтвержденной информации Голощапова предупредили, что против него начато расследование по делу о хищениях и в скором времени у него собираются провести обыски.



Хотя бегство Голощапова из России произошло несколько месяцев назад, российские газеты только сейчас осветили события, подчеркнув его тесные связи с Кремлем, и осведомленность относительно личных секретов Путина.



Нынешнее местонахождение Константина неизвестно, хотя считается, что у него есть и греческий, и хорватский паспорта, а также владеет недвижимостью в Италии, Хорватии и Финляндии.



Причина смерти его сына, который был связан с деловыми операциями, ставшими предметом следствия, также неясна.