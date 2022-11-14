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“Личный массажист” Путина бежал из России, а его сын загадочно умер через 4 дня
14.11.2022 18:37 Евгения Маркова

“Личный массажист” Путина бежал из России, а его сын загадочно умер через 4 дня

Миллиардер Константин Голощапов, известный как “личный массажистом Путина” и имевший тесные связи с Кремлем, бежал из России в Беларусь в июне на BMW сына. 

Через четыре дня при загадочных обстоятельствах погиб его 29-летний сын Дмитрий. 

По неподтвержденной информации Голощапова предупредили, что против него начато расследование по делу о хищениях и в скором времени у него собираются провести обыски. 

Хотя бегство Голощапова из России произошло несколько месяцев назад, российские газеты только сейчас осветили события, подчеркнув его тесные связи с Кремлем, и осведомленность относительно личных секретов Путина.

Нынешнее местонахождение Константина неизвестно, хотя считается, что у него есть и греческий, и хорватский паспорта, а также владеет недвижимостью в Италии, Хорватии и Финляндии.

Причина смерти его сына, который был связан с деловыми операциями, ставшими предметом следствия, также неясна.

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