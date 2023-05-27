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Лесные пожары в Израиле: загорелись машины туристов
27.05.2023 12:37 Алина Груднева

Лесные пожары в Израиле: загорелись машины туристов

В Зиким и кибуце Кармия продолжают полыхать масштабные лесные пожары.

Уточняется, что огонь перекинулся на автомобили туристов.

Две машины сгорели полностью. Огонь продолжает бесконтрольно распространяться.

На месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательной службы. Туристов призвали держаться подальше от этого места.
 

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