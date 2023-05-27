



Лесные пожары в Израиле: загорелись машины туристов

В Зиким и кибуце Кармия продолжают полыхать масштабные лесные пожары.



Уточняется, что огонь перекинулся на автомобили туристов.



Две машины сгорели полностью. Огонь продолжает бесконтрольно распространяться.



На месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательной службы. Туристов призвали держаться подальше от этого места.

