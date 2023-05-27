Лесные пожары в Израиле: загорелись машины туристов
В Зиким и кибуце Кармия продолжают полыхать масштабные лесные пожары.
Уточняется, что огонь перекинулся на автомобили туристов.
Две машины сгорели полностью. Огонь продолжает бесконтрольно распространяться.
На месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательной службы. Туристов призвали держаться подальше от этого места.
השריפה ליד זיקים: לפי החשד, מטיילים שהתאמנו בירי כדורי צבע גרמו לדלקה | לידיעה המלאה >>> https://t.co/K3jsYCwGax@Itsik_zuarets (צילום: אמנון זיו) pic.twitter.com/MJ3csMzgVS— כאן חדשות (@kann_news) May 27, 2023