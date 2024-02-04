



Курская область подверглась атаке дронов: есть повреждения

В воскресенье, 4 февраля, Курскую область атаковали дроны, в чем российские власти, традиционно, обвиняют Украину.



По словам губернатора региона Романа Старовойта, в результате атаки были повреждены объекты связи.



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"В поселке Теткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины получили инфраструктурные объекты связи", - сообщил он.



Информация о пострадавших в результате атаки не поступала. Работа над устранением последствий удара началась позже, поскольку было решено, что это небезопасно.