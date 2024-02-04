Новости » Происшествия
Курская область подверглась атаке дронов: есть повреждения
04.02.2024 13:58 Алина Груднева

Курская область подверглась атаке дронов: есть повреждения

В воскресенье, 4 февраля, Курскую область атаковали дроны, в чем российские власти, традиционно, обвиняют Украину.

По словам губернатора региона Романа Старовойта, в результате атаки были повреждены объекты связи.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"В поселке Теткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины получили инфраструктурные объекты связи", - сообщил он.

Информация о пострадавших в результате атаки не поступала. Работа над устранением последствий удара началась позже, поскольку было решено, что это небезопасно.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы