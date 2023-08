Культурный вандализм: Туристка залезла в фонтан Треви, чтобы набрать воды

Женщина залезла в знаменитый фонтан Треви в Риме, чтобы наполнить свою бутылку водой. На видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, видно, как туристка стоит в центре достопримечательности и набирает воду в бутылку, проигнорировав вывешенные вокруг фонтана таблички с запретом лезть в фонтан.



Окружающие были в замешательстве, учитывая строгие правила и запрещающие знаки вокруг. В итоге женщину увезли в полицию. Перед тем как ее вывели из здания, нарушительница "пыталась объяснить свою позицию и не понимала, почему она попала в беду".



Фонтан является одной из самых популярных достопримечательностей Рима. Он был построен в 1762 году и привлекает более 1 000 человек каждый час, то есть 10,5 млн в год.



Инцидент произошел всего через несколько недель после того, как два туриста, вырезали свои имена на стене Колизея.



