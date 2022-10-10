



Кулеба: "Прилеты" в трех районах Киевщины. Люди - под завалами (фото)

Прилеты в трех районах Киевской области – удары совершены по критической и гражданской инфраструктуре. Есть пострадавшие – люди находятся под завалами. На местах работают спасатели и необходимые службы, чтобы как можно быстрее спасти людей, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.







По его информации, в Киевской области работает ПВО. Количество сбитых ракет уточняется. Возможны перебои со связью, электричеством и водоснабжением. Поэтому позаботьтесь о заряженных телефонах, павербанках и запаситесь водой.



"Будьте в укрытиях, не фотографируйте и не снимайте места поражения", - призвал Кулеба.



Тем временем спасатели ликвидируют последствия ракетных ударов Киеву, в результате чего возникли пожары в нескольких районах города и жертвы среди гражданского населения.















Фото ГСЧС