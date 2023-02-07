



Крупнейшие смертоносные землетрясения за последние два десятилетия

Двойное землетрясение магнитудой 7,8 и 7,7 баллов произошло в понедельник в центральной части Турции и на северо-западе Сирии и унесло жизни тысяч человек.



За последние два десятка лет планету не раз сотрясали смертоносные подземные толчки:



- 14 августа 2021 г. - ГАИТИ - Землетрясение силой 7,2 балла произошло на юге Гаити, в результате которого погибло более 2200 человек и было разрушено или повреждено около 13 000 домов.



- 28 сентября 2018 г. - ИНДОНЕЗИЯ - Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на острове Сулавеси, вызвав 1,5-метровое цунами и унеся жизни более 4300 человек.



- 12 ноября 2017 г. - ИРАН - Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в восточном районе Керманшаха, в результате чего погибло более 400 человек. По меньшей мере шесть человек погибли в соседнем Ираке.



- 19 сентября 2017 г. - МЕКСИКА - Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в центральной части Мексики, в результате чего погибло по меньшей мере 369 человек и произошло больше разрушений в столице, чем любое другое землетрясение после землетрясения 1985 года, унесшего жизни тысяч людей.



- 24 августа 2016 г. - ИТАЛИЯ - Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в группе горных населенных пунктов к востоку от Рима в центральной Италии, в результате чего погибло около 300 человек.



- 16 апреля 2016 г. - ЭКВАДОР. В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,8, в результате которого на тихоокеанском побережье страны погибло более 650 человек.



- 26 октября 2015 г. - АФГАНИСТАН - Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на северо-востоке Афганистана, в результате чего погибло около 400 человек как в стране, так и на севере Пакистана.



- 25 апреля 2015 г. - НЕПАЛ - Землетрясение магнитудой 7,8 разрушило обнищавший Непал, убив почти 9000 человек и нарушив жизнь более восьми миллионов человек.



- 3 августа 2014 г. - КИТАЙ - Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на юго-западе Китая, в результате которого погибло не менее 600 человек в отдаленном районе провинции Юньнань.



- 24 сентября 2013 г. - ПАКИСТАН - Двойные землетрясения силой 7,7 и 6,8 баллов сотрясли юго-западную провинцию Белуджистан, в результате чего погибло не менее 825 человек.



- 11 августа 2012 г. - ИРАН - Два сильных землетрясения магнитудой 6,4 и 6,3 соответственно унесли жизни по меньшей мере 300 человек недалеко от города Тебриз на северо-западе Ирана.



- 23 октября 2011 г. - ТУРЦИЯ - Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юго-востоке Турции, в результате чего погибло более 600 человек.



- 11 марта 2011 г. - ЯПОНИЯ - Землетрясение магнитудой 9,0 и цунами обрушились на северо-восток Японии, в результате чего погибло около 15 690 человек и 5 700 получили ранения. Землетрясение также спровоцировало крупнейшую в мире ядерную катастрофу со времен Чернобыля в 1986 году.



- 22 февраля 2011 г. - НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ - Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Крайстчерче, в результате которого погибло не менее 180 человек.



- 27 февраля 2010 г. - ЧИЛИ - Землетрясение магнитудой 8,8 и последовавшее за ним цунами в Чили унесли жизни более 500 человек, были разрушены сотни тысяч домов и повреждены дороги и мосты.



- 13 января 2010 г. - ГАИТИ - Землетрясение магнитудой 7,0 разрушило столицу Гаити Порт-о-Пренс и унесло жизни около 316 000 человек. По оценкам Организации Объединенных Наций, было разрушено 80 000 зданий в Порт-о-Пренсе и прилегающих районах.



- 12 мая 2008 г. - КИТАЙ - В провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7,8, в результате которого погибло около 87 600 человек.



- 26 декабря 2004 г. - АЗИЯ - Землетрясение магнитудой 9,15 у Суматры вызвало цунами, которое обрушилось на Индонезию, Таиланд, Индию, Шри-Ланку и многие другие страны региона, опустошив деревни и туристические острова и оставив почти 230 000 погибших или пропавших без вести.



- 8 октября 2005 г. - ПАКИСТАН - Землетрясение магнитудой 7,6 к северо-востоку от Исламабада унесло жизни не менее 73 000 человек. Землетрясение также потрясло индийский Кашмир, в результате которого погибло 1244 человека.



- 26 декабря 2003 г. - ИРАН - землетрясение магнитудой 6,6 произошло в юго-восточной провинции Керман и сровняло с землей город Бам, в результате чего погибла 31 000 человек.

