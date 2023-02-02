



Криминальные боссы бежали из Израиля на яхтах



Полиция опасается, что главы преступных организаций и преступники попытаются бежать из страны на Кипр или в Турцию, используя яхты, чтобы скрыться от следствия или избежать ареста.



Согласно информации, полученной порталом "Мако", за последние годы по меньшей мере десять преступников уже бежали из страны таким же способом, потратив несколько десятков тысяч евро. В большинстве случаев после прибытия в Турцию или на Кипр они продолжали путь в Марокко, Мексику или Южную Америку. Другие оставались в Турции и передвигались под чужими именами, вероятно, имея заграничные паспорта.



"Преступники поняли, что им будет трудно скрыться через Бен-Гурион, поэтому они просто сбегают с помощью яхт", - отметил один из сотрудников полиции.



Около трех лет назад полиция подозревала, что преступник Голан Авитан, 60-летний житель Ашдода, находившийся под домашним арестом по делу 512, по которому он обвиняется в трех убийствах, сбежал на яхте на Кипр. Позже он прибыл в Испанию и на корабле проник в Марокко, причем власти страны не знали об этом. Между тем, когда несколько месяцев назад Авитана экстрадировали из Марокко в Израиль, он отказался рассказать следователям, как он бежал из страны и въехал в Марокко, не используя свой паспорт или любой другой поддельный паспорт.



Такая перспектива не дает спать высокопоставленным полицейским чинам, и теперь прокуратура требует, чтобы глава Северной преступной организации Нидаль Абу Латиф оставался под стражей до окончания разбирательства. Требование мотивируется тем, что если его освободить, он может бежать из страны на яхте.



На прошлой неделе Абу Латиф был обвинен в покушении на убийство в ресторане в Кфар-Ясиф вместе с несколькими своими людьми. Глава преступной организации был арестован после бегства на территорию Палестинской автономии, и полиция утверждает, что когда Абу Латиф был в бегах, он пытался скрыться из страны на яхте.