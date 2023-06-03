



Кораблекрушение у берегов Гаити: 1 человек погиб, несколько пропали без вести

Один человек погиб, а 14 человек были спасены после того, как перегруженная лодка, плывшая без разрешения, перевернулась у южного побережья Гаити, сообщили власти в субботу.



По данным Агентства гражданской защиты Гаити, среди выживших есть человек, который был госпитализирован в критическом состоянии. В нем говорится, что власти все еще ищут неопределенное количество людей.



Лодка отплыла поздно вечером в пятницу из города Анс-а-Питрес недалеко от границы между Гаити и Доминиканской Республикой. По словам Огюста Сони, инспектора Морской и навигационной службы Гаити, судно перевернулось, когда двигалось на запад к южному прибрежному городу Мариго.



Он сообщил Associated Press, что на лодке было 600 мешков муки и более 15 человек, поэтому он не разрешил ей покинуть порт из-за большой нагрузки и доложил о ситуации своему начальству.



Сони сказал, что капитан проигнорировал его приказ и отправился в путь, чтобы переправить людей в Мариго.



Проливные дожди обрушились на Гаити с конца пятницы, и ожидается, что ненастная погода продлится до конца субботы.



