



Командующий южным военным округом о ситуации на границе с Египтом

Командующий южным военным округом генерал-майор Элиэзер Толедано после оценки ситуации с начальником штаба Герци Халеви прокомментировал сегодняшний инцидент на границе с Египтом, в ходе которого погибли трое военнослужащих.



"Мы ведем совместное расследование с египтянами. Мы не оставим ни одного вопроса нерешенным", — сказал он.



По словам Толедано, ЦАХАЛ устанавливает возможную связь между инцидентом с попыткой контрабанды наркотиков и первым нападением со смертельным исходом сегодня утром.



"Мы проверим все направления, инцидент произошел после контрабанды. Мы проверим связь между инцидентами", — подчеркнул он.

