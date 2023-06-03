Новости » Происшествия
Командующий южным военным округом о ситуации на границе с Египтом
03.06.2023 19:37 Алина Груднева

Командующий южным военным округом о ситуации на границе с Египтом

Командующий южным военным округом генерал-майор Элиэзер Толедано после оценки ситуации с начальником штаба Герци Халеви прокомментировал сегодняшний инцидент на границе с Египтом, в ходе которого погибли трое военнослужащих.

"Мы ведем совместное расследование с египтянами. Мы не оставим ни одного вопроса нерешенным", — сказал он.

По словам Толедано, ЦАХАЛ устанавливает возможную связь между инцидентом с попыткой контрабанды наркотиков и первым нападением со смертельным исходом сегодня утром.

"Мы проверим все направления, инцидент произошел после контрабанды. Мы проверим связь между инцидентами", — подчеркнул он.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы