Новости » Происшествия
Колумбия: Во время речи с мэра города упали брюки
22.04.2024 17:38 MIGnews.com

Колумбия: Во время речи с мэра города упали брюки

Сабаналарга — крупный город в Колумбии, где живут почти 100 000 человек. В этом году мэром там стал Хосе Элиас Чамс Чамс. Он уже занимал эту должность с 2016 по 2019 год.

Хосе выступал с торжественной речью в одном из образовательных учреждений, когда с ним случился конфуз. Посреди выступления с него спали брюки, мэр остался на сцене в одних трусах. 

 “Пусть это останется в истории, я действительно похудел на 8 кг”, — сказал мэр. И надо сказать, люди ему аплодировали.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы