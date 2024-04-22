



Колумбия: Во время речи с мэра города упали брюки

Сабаналарга — крупный город в Колумбии, где живут почти 100 000 человек. В этом году мэром там стал Хосе Элиас Чамс Чамс. Он уже занимал эту должность с 2016 по 2019 год.



Хосе выступал с торжественной речью в одном из образовательных учреждений, когда с ним случился конфуз. Посреди выступления с него спали брюки, мэр остался на сцене в одних трусах.



“Пусть это останется в истории, я действительно похудел на 8 кг”, — сказал мэр. И надо сказать, люди ему аплодировали.