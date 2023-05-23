



Кирьят-Ата: водителя насмерть сбила проезжавшая мимо машина



Мужчина в возрасте 20 лет погиб ночью 23 мая, попав под машину, по-видимому, после того, как вышел из своего автомобиля, на шоссе 22 недалеко от Кирьят-Аты. Вызванная на место происшествия бригада MADA была вынуждена констатировать его смерть. Водитель автомобиля-нарушителя был доставлен в больницу с легкими ранениями.



Парамедик MАDA Офек Акраой сказал: "Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели автомобиль, стоящий на обочине дороги, и автомобиль с повреждениями дальше, примерно в 50 метрах от него". Акраой сказал, что мужчина уже лежал на обочине дороги: "Он был без сознания, без дыхания и пульса, с большим количеством травм, мы провели медицинские тесты, он был без признаков жизни, и нам пришлось констатировать его смерть".