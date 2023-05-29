



Катастрофа на озере Маджоре: среди утонувших - израильтянин

50-летний гражданин Израиля погиб вчера, 28 мая на севере Италии. На озере Маджоре перевернулся катер с туристами. Министерство иностранных дел подтвердило его гибель сегодня утром.



Итальянские спасательные службы сообщили, что извлекли по меньшей мере четыре тела из воды озера Маджоре на севере Италии, к северо-западу от Милана и недалеко от границы со Швейцарией. По данным спасательных служб , сильный ветер и ненастная погода привели к тому, что катер перевернулся на бок. Три тела были найдены вчера, и еще одно было обнаружено сегодня утром.



Удалось спасти жизни по меньшей мере 19 человек, многие из них смогли самостоятельно выплыть на пляж. Другие, не умеющие плавать, были спасены из воды местными спасателями.

