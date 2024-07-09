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Калифорнийский аэропорт охвачен лесными пожарами
09.07.2024 03:30 MIGnews.com

Калифорнийский аэропорт охвачен лесными пожарами

Пожарные округа Эль-Дорадо, штат Калифорния, пытаются потушить лесной пожар, охвативший аэропорт, в то время как на западном побережье штата продолжается жара.

С самолетов и вертолетов пожарные сбрасывали воду и огнезащитные порошки, пытаясь остановить распространение пожара.

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Рекордная жара, уже ставшая причиной крупных лесных пожаров в западных штатах США, по сообщениям, продолжится и на следующей неделе.
 

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