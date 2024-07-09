



Калифорнийский аэропорт охвачен лесными пожарами

Пожарные округа Эль-Дорадо, штат Калифорния, пытаются потушить лесной пожар, охвативший аэропорт, в то время как на западном побережье штата продолжается жара.



С самолетов и вертолетов пожарные сбрасывали воду и огнезащитные порошки, пытаясь остановить распространение пожара.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Рекордная жара, уже ставшая причиной крупных лесных пожаров в западных штатах США, по сообщениям, продолжится и на следующей неделе.

