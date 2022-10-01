Новости » Происшествия
Кадыров призвал ударить по Украине ядерным оружием
01.10.2022 17:40 Алина Груднева

Кадыров призвал ударить по Украине ядерным оружием

Глава Чечни Рамзан Кадыров после сдачи Лимана в Донецкой области призвал ударить по Украине ядерным оружием.

 
Он обвинил в сдаче населенного пункта генерал-полковника Александра Лапина, которого, по его словам, покрывают наверху руководители в Генштабе.
 
Он призвал применить ядерное оружие против неядерной страны. 
 
"Надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения", - сказал Кадыров.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы