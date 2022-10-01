



Кадыров призвал ударить по Украине ядерным оружием

Глава Чечни Рамзан Кадыров после сдачи Лимана в Донецкой области призвал ударить по Украине ядерным оружием.

Он обвинил в сдаче населенного пункта генерал-полковника Александра Лапина, которого, по его словам, покрывают наверху руководители в Генштабе.

Он призвал применить ядерное оружие против неядерной страны.

"Надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения", - сказал Кадыров.