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Израильтянам, помогавшим террористу, будет предъявлено обвинение
20.03.2023 14:59 Евгения Маркова

Израильтянам, помогавшим террористу, будет предъявлено обвинение

После стрельбы на улице Дизенгоф 9 марта прокуратура предъявила подозрения двум лицам в пособничестве и транспортировке террориста, сообщила израильская полиция в понедельник утром.

По итогам совместного расследования окружной полиции Тель-Авива и ШАБАКа было подано заявление прокурора в отношении жителя Рамлы, подозреваемого в перевозке террориста, и еще одно — в отношении жителя Кусейфы, подозреваемого в предоставлении транспорта.

Их арест продлен до 22 марта, после чего им будет предъявлено обвинение.

 

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