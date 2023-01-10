



Израильская шпионская технология продана в Бангладеш

Усовершенствованное оборудование для слежения, разработанное компанией, контролируемой бывшим командиром технологического подразделения израильской разведки, было продано в прошлом году правительству Бангладеш, как показывают официальные правительственные документы и международные экспертные отчеты. Сделка состоялась несмотря на то, что Бангладеш не входит в израильский список стран, которым могут быть проданы подобные технологии, и вопреки плохой репутации страны в области прав человека.



Оборудование, которое используется для перехвата мобильного и интернет-трафика, было продано Национальному центру мониторинга телекоммуникаций, или NTMC, подразделению Министерства внутренних дел Бангладеш, отвечающему за отслеживание использования Интернета и социальных сетей внутри страны, а также за онлайн-цензуру и прослушку разговоров граждан.



Бангладеш является третьей по величине мусульманской страной в мире и не признает Израиль. У двух стран нет дипломатических отношений, и до 2021 года во всех бангладешских паспортах было написано "Этот паспорт действителен для всех стран мира, кроме Израиля".



Фирма Passitora, зарегистрированная на Кипре, контролируется Талем Дилианом, израильским бизнесменом и бывшим командиром разведки. Под своим прежним названием WiSpear она была замешана в скандале, который начался с хвастливого интервью, которое Дилиан дал Forbes. В Интервью он рассказал о существовании системы SpearHead, разработанной его компанией, которая представляет собой фургон, оснащенный оборудованием для наблюдения и программным обеспечением для слежки. Система собирает информацию с мобильных телефонов через сотовые и Wi-Fi сети, включая зашифрованные сообщения WhatsApp, чаты Facebook, списки контактов, звонки и текстовые сообщения в радиусе около полукилометра. В презентации WiSpear утверждается, что систему можно использовать для внедрения шпионских программ в компьютеры и мобильные телефоны в пределах ее досягаемости.



Отчет Forbes поставил правительство Кипра в неловкое положение, вызвав политические волнения и приведя к расследованию нарушений законов Европейского Союза о конфиденциальности. В итоге все обвинения против Дилиана и топ-менеджеров компании были сняты, а вот WiSpear оштрафовали на один миллион евро за "незаконное извлечение данных" с устройств прохожих в аэропорту Ларнаки.



Данные об экспорте показывают, что в июне 2022 года система SpearHead была доставлена ​​из Швейцарии в столицу Бангладеш Дакку. Поставщиком выступила компания Passitora, а покупателем — NTMC. Груз весом 991 кг включал систему перехвата, операционное программное обеспечение и аппаратные компоненты (серверы, накопители, мониторы и т. д.) общей стоимостью 5,7 млн ​​долларов.



Passitora является частью Intellexa Alliance , сети компаний, управляемых Дилианом, которые приобрели множество сложных технологий наблюдения, в том числе шпионское ПО для взлома мобильных телефонов, которые она продает правительственным учреждениям по всему миру. Расследование Haaretz выявило сеть и самолет, связанный с Дилианом, который в мае 2022 года доставил современное шпионское оборудование печально известному ополчению в Судане.



Источники в израильской индустрии кибероружия говорят, что деятельность компании не контролируется израильским правительством.



По данным организации Privacy International, за последнее десятилетие у разведывательных органов, полиции и вооруженных сил Бангладеш возник огромный интерес к передовым технологиям наблюдения и шпионажа. Официальные правительственные документы запрещают принимать заявки от Израиля, но, похоже, в области кибероружия Бангладеш готова сделать исключение из правил. Точно так же израильским компаниям официально запрещено вести бизнес с Бангладеш.