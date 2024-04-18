



Израиль уведомил США об ударе по Дамаску в последний момент, - СМИ

Официальные лица Израиля уведомили США о готовящемся ударе по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля "в последний момент".



Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.



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Уточняется, что самый ближайший союзник Израиля был застигнут ударом по Дамаску врасплох. Уточняется, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, его заместитель Джон Файнер, координатор Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и другие считали, что атака может иметь серьезные последствия.



Публично Вашингтон выразил поддержку Израилю, но в частном порядке в администрации Байдена были разгневаны по поводу того, что Еврейское Государство предпримет "столь агрессивные действия" против Ирана, не посоветовавшись с США.



