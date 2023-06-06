



Израиль атаковал секретный иранский завод по производству высокоточных ракет



В начале мая Израиль атаковал новое секретное иранское подразделение под названием 18340, которое производит высокоточные ракеты и действует на территории Сирии, о чем сообщили саудовский телеканал "Аль-Хадас" и эмиратская телесеть "Аль-Арабия".



Согласно сообщениям, были атакованы объекты в городе Алеппо, которые используются для производства высокоточного оружия и ракет и отождествляются с подразделением под командованием Джавада Солеймани.



Подразделение 18340, действующее под командованием "Сил Кудс", занимается производством, поставками и испытаниями наступательного оружия. В состав подразделения входят иранские и сирийские командиры. Командир подразделения отвечает за секретные проекты в области вооружений и оружия, как в плане их разработки, так и ремонта.



Также сообщается, что в результате нападения один человек погиб и семь получили ранения. Сирийский центр по правам человека сообщил в то время, что бомбардировка привела к пожару на складе боеприпасов и нанесла большой материальный ущерб, причем аэропорт в Алеппо временно не работал. Согласно отчетам, Израиль одновременно атаковал заводы в районе Ас-Сафира в Алеппо, что привело к значительному ущербу.

