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Иранское агентство Fars News обвиняет Израиль после кибератаки
26.11.2022 14:32 Ольга Белозерова

Иранское агентство Fars News обвиняет Израиль после кибератаки

Хакеры нарушили работу иранского информационного агентства Fars.

Агентство выпустило заявление, в котором дало понять, что за кибератакой может стоять Израиль. Об этом сообщает Times of Israel.

Fars заявил, что работа его сайта была нарушена в результате "сложной операции взлома и кибератаки".

"Кибератаки на информационное агентство Fars осуществляются практически ежедневно из разных стран, включая оккупированные территории (Израиль)", - говорится в заявлении агентства.

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