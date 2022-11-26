



Иранское агентство Fars News обвиняет Израиль после кибератаки

Хакеры нарушили работу иранского информационного агентства Fars.



Агентство выпустило заявление, в котором дало понять, что за кибератакой может стоять Израиль. Об этом сообщает Times of Israel.



Fars заявил, что работа его сайта была нарушена в результате "сложной операции взлома и кибератаки".



"Кибератаки на информационное агентство Fars осуществляются практически ежедневно из разных стран, включая оккупированные территории (Израиль)", - говорится в заявлении агентства.