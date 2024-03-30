



Иранский телеведущий получил ножевые ранения у своего дома в Лондоне

Ведущий лондонского телеканала Iran International, связанного с иранской оппозицией, получил ножевое ранение возле своего дома на юге города.



Ведущий лондонского новостного канала Iran International был ранен ножом возле своего дома на юге города, сообщает Би-би-си.



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Iran International, который в 2022 году активно освещал антиправительственные протесты в Иране, сообщил, что на 36-летнего Пуриа Зераати напала группа людей.



Столичная полиция сообщила о начале расследования по факту ножевого ранения на юге Лондона, добавив, что состояние пострадавшего в больнице стабильное.



"На месте происшествия работает полиция, которая выясняет обстоятельства", - сказал представитель полиции, добавив, что на данный момент никаких арестов произведено не было.



Iran International является медиаплатформой для иранской оппозиции и, как известно, имеет связи с королевской семьей Саудовской Аравии. Саудовская Аравия - региональный враг Ирана.

