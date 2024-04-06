Новости » Происшествия
Иран привел свои силы в полную боевую готовность
06.04.2024 08:22 Алина Груднева

Иран привел свои силы в полную боевую готовность

Иран привел свою армию в состояние повышенной боеготовности. 

Об этом сообщили два высокопоставленных источника в Корпусе стражей исламской революции рассказали газете The New York Times.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В Тегеране приняли такое решение в ответ на убийство командующего силами "Аль-Кудс" в Дамаске. В частности, в Иране подумали, что решение о приведении военных в полную боевую готовность послужит сдерживающим фактором для Израиля.

Из-за возможности нападения со стороны Тегерана 28 посольств и консульств Израиля были временно закрыты.

"Мы предупреждаем, что ни одно действие какого-либо врага против нашей священной системы не останется без ответа", - сказал источник на условиях анонимности.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы