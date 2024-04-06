



Иран привел свои силы в полную боевую готовность

Иран привел свою армию в состояние повышенной боеготовности.



Об этом сообщили два высокопоставленных источника в Корпусе стражей исламской революции рассказали газете The New York Times.



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В Тегеране приняли такое решение в ответ на убийство командующего силами "Аль-Кудс" в Дамаске. В частности, в Иране подумали, что решение о приведении военных в полную боевую готовность послужит сдерживающим фактором для Израиля.



Из-за возможности нападения со стороны Тегерана 28 посольств и консульств Израиля были временно закрыты.



"Мы предупреждаем, что ни одно действие какого-либо врага против нашей священной системы не останется без ответа", - сказал источник на условиях анонимности.

