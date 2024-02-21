Новости » Происшествия
Иран обвиняет Израиль в подрыве газопровода, но не приводит доказательств
21.02.2024 16:45 MIGnews.com

Иран обвиняет Израиль в подрыве газопровода, но не приводит доказательств

Иранские чиновники обвинили Израиль в проведении диверсионной операции, в результате которой на прошлой неделе был взорван газопровод.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи не предоставил никаких доказательств своего утверждения, но заявил в иранских государственных новостях, что атака была последней в серии "израильских усилий по дестабилизации иранской инфраструктуры".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Взрыв газопровода был израильским заговором", - сказал Оуджи. "Враг намеревался нарушить газовую службу в провинциях и поставить под угрозу распределение газа среди населения".

"Злодейские действия и заговор врага были должным образом учтены", - добавил он.

Израиль никак не прокомментировал взрывы на иранских газопроводах.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы