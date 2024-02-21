



Иран обвиняет Израиль в подрыве газопровода, но не приводит доказательств

Иранские чиновники обвинили Израиль в проведении диверсионной операции, в результате которой на прошлой неделе был взорван газопровод.



Министр нефти Ирана Джавад Оуджи не предоставил никаких доказательств своего утверждения, но заявил в иранских государственных новостях, что атака была последней в серии "израильских усилий по дестабилизации иранской инфраструктуры".



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"Взрыв газопровода был израильским заговором", - сказал Оуджи. "Враг намеревался нарушить газовую службу в провинциях и поставить под угрозу распределение газа среди населения".



"Злодейские действия и заговор врага были должным образом учтены", - добавил он.



Израиль никак не прокомментировал взрывы на иранских газопроводах.

