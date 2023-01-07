



Иран: арестован журналист, который брал интервью у семей заключенных-смертников

Власти Ирана арестовали журналиста, опубликовавшего интервью с семьями заключенных, приговоренных к смертной казни в связи с общенациональными протестами, сообщила в пятницу газета Etemad.



Четырнадцать иранцев были приговорены к смертной казни в связи с беспорядками, вспыхнувшими в Иране в сентябре.



"Мехди Бейкогли, глава политической службы ежедневной газеты Etemad, был арестован прошлой ночью", — говорится на сайте газеты.



В последние недели журналист взял интервью у нескольких семей, чьи родственники были приговоренны к смертной казни за протесты.



Двое мужчин, обоим по 23 года, были казнены в прошлом месяце в связи с демонстрациями, которые иранские власти называют «беспорядками». Согласно подсчетам AFP, основанным на официальных заявлениях, еще 12 человек были приговорены к повешению. Половина ждет повторного суда.



Еще двое мужчин были казнены в субботу утром.



Зарубежные правозащитные группы и активисты говорят, что еще десяткам протестующих грозит смертная казнь.



"Его жена написала в Твиттере, что мобильный телефон, компьютер и личные вещи Мехди были изъяты при задержании", — сообщило издание.



Еще одна реформистская газета Shargh опубликовала в декабре список почти 40 журналистов и фотожурналистов, задержанных в связи с протестами.



Одним из них является журналист Shargh Нилуфар Хамиди, который вместе с Элахе Мохаммади из газеты Ham Mihan освещал дело Амини и вел репортажи из больницы и ее похорон.



С тех пор местные СМИ сообщили об арестах еще нескольких журналистов.



Служба безопасности Ирана сообщила в прошлом месяце, что более 200 человек, включая сотрудников сил безопасности, были убиты с начала протестов. Судебные органы предъявили обвинения более чем 2000 человек.

