



Инженера гиперзвуковых ракет, арестованного в РФ, обвиняют в работе на Китай

Директора Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) 56-летнего Александра Шиплюка, которого в августе 2022 года отправили в СИЗО по делу о госизмене, обвиняют в передаче секретных материалов Китаю, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с делом.



По версии следствия, ученый передал материалы на научной конференции, проходившей в Китае в 2017 году. Сам Шиплюк настаивает на том, что эта информация находилась в свободном доступе в интернете, говорят источники агентства.



В 2022 году против сибирских ученых было возбуждено три дела о госизмене. Физик Дмитрий Колкер, которого отправили в СИЗО с терминальной стадией рака, скончался на третий день после задержания. По подозрению в госизмене, помимо Шиплюка, был задержан также главный научный сотрудник ИТПМ СО РАН, 76-летний физик Анатолий Маслов. По данным Academ.info, его обвинили в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком.



16 мая стало известно, что в Новосибирске по делу о госизмене арестовали новосибирского физика Валерия Звегинцева.



Ученые в открытом письме выступили в защиту Звегинцева, Маслова и Шиплюка, отметив, что материалы, которые публиковали физики, проверялись на содержание секретной информации, а поводом для обвинения стали статьи ученых и выступления на международных конференциях.