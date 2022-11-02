



Индия: люди на мосту намеренно раскачивали его за несколько минут до обрушения

Полиция во вторник арестовала девять человек в ходе расследования обрушения недавно отремонтированного 143-летнего подвесного моста в городе Морби в штате Гуджарат.



Власти заявили, что мост рухнул под тяжестью сотен людей, опрокинув их в в воду. На видео с камер наблюдения видно, как сильно трясло мост, и люди пытались удержаться за кабели и металлические ограждения, прежде чем алюминиевая дорожка не выдержала и не рухнула в реку.



Виджай Госвами, который навещал родственников в Морби, сообщил местным СМИ, что он и его семья покинули мост из-за людей, раскачивающих конструкцию.



“Я и моя семья были на мосту, когда какие-то молодые люди начали намеренно раскачивать его”, – говорит свидетель.Генеральный инспектор Ашок Ядав сообщил, что полиция сформировала специальную следственную группу, и среди арестованных менеджеры компании Oreva Group, управляющей мостом. Сандипсин Зала, официальный представитель города Морби, сообщил, что компания открыла мост без предварительного получения “сертификата пригодности”.“Мы не позволим виновным уйти, мы никого не пощадим”, – заявил инспектор Ядав.