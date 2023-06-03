



Инцидент на границе: Кто и почему убил трех израильских солдат

Обозреватель портала ynet Рон Бен Ишай опубликовал сведения об египетских подразделениях развернутых вдоль границы с Израилем - после террористической атаки египетского полицейского, в результате которой погибли три солдата ЦАХАЛа.



Речь идет о египетском полицейском, вооруженном автоматом Калашникова, который пришел убивать, и не удовлетворился только убийством солдат, находившихся на изолированной позиции, но и вступил в бой с преследовавшими его силами. Он убил сержанта Охада Дахана, одного из солдат группы командос бригады сектора, и ранил следопыта, участвовавшего в погоне.



Это указывает на три возможных мотива: националистический, религиозный или на то, что египетский полицейский страдал от психических проблем. Погодные условия и служба в длительном одиночестве в пустынном и необитаемом районе горы Хариф, конечно, не облегчали ситуацию. Прошлый опыт подобных случаев с египетскими солдатами показывает, что обычно имеет место сочетание этих трех мотивов, но нет никаких сомнений в том, что террорист спланировал свои действия и воспользовался дымкой и жарой, чтобы проникнуть на израильскую территорию и осуществить свой заранее продуманный план. Это было хладнокровное убийство, и египетские власти должны это признать.



Сотрудники египетских сил безопасности, размещенные вдоль границы с Израилем от района Керем-Шалом до Эйлата, включая горы Негев - не солдаты египетской армии, а сотрудники отдельного подразделения египетской полиции, задачей которого является охрана границы и предотвращение контрабанды и инфильтрации. Офицеров этого подразделения отправляют на изолированные заставы и посты, где небольшая группа остается на несколько недель и даже месяцев, и служба там считается очень трудной и непрестижной. В него часто направляют людей с ограниченным образованием и подготовкой.



Отношения между египетской полицией и солдатами ЦАХАЛа - а иногда и спецназом, - которые несут службу в этом районе, обычно хорошие, но не слишком близкие.



Известно, что египетской полиции очень угрожают контрабандисты, а также члены ИГИЛ, небольшие группы которых все еще находятся на египетском участке границы.



Фактически, контрабандисты и члены ИГИЛ, которые часто работают в сотрудничестве с израильскими бедуинами из диаспоры в горах Негев, являются общим врагом египетской полиции и бойцов ЦАХАЛа.

