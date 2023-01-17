



Хотел пошутить: россиянин случайно застрелил возлюбленную

В Амурской области РФ парень с оружием хотел пошутить над своей девушкой и случайно её застрелил.



Кроме этого, пишет Baza, мужчина пытался выдать произошедшее за самоубийство.



Тело девушки по имени Юлия нашли дома в амурском селе Большеозерка вечером 15 января. Правоохранители сначала решили, что произошло самоубийство. Они обнаружили, что у девушки была прострелена голова, а рядом лежало охотничье ружьё и одна гильза.



Позже полиция заинтересовалась парнем погибшей, Алексеем. Он признался, что на самом деле девушка погибла случайно. По словам Алексея, он решил пошутить над возлюбленной, пока чистил оружие: передернул затвор, направил ствол в ее сторону, сказал "Руки вверх" и нажал на спусковой крючок. В этот момент, к удивлению молодого человека, и произошел выстрел.



Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет.



