



Хаос в Судане: в ООН "глубоко обеспокоены" побегами из тюрем

В Судане на фоне продолжающихся кровопролитных боевых действий между военизированными структурами участились случаи побегов из тюрем, чем "глубоко обеспокоены" в ООН.



Об этом в пятницу, 28 апреля, сказала представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.



"Мы очень, очень глубоко обеспокоены побегами из тюрем. Мы очень обеспокоены перспективой дальнейшего насилия в условиях всеобщей атмосферы безнаказанности", - сказала она.



Соответствующий комментарий последовал за серией побегов из тюрем, в том числе строгого режима, где содержались военные преступники. В ООН считают, что условия безнаказанности придадут смелости преступникам, что только усугубит насилие в стране.



"Ситуация с правами человека продолжает резко ухудшаться. Граждане по-прежнему вынуждены людей покидать свои дома и страдают от мародерства, вымогательства, острой нехватки продовольствия, воды, электричества, топлива, от ограниченного доступа к медицинскому обслуживанию, ограниченного общения и нехватки наличных денег из-за закрытия банков", - добавила она.



