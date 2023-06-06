



Халеви: нужно сделать все, чтобы инцидент на границе с Египтом не повторился

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви прокомментировал смертоносный инцидент на границе с Египтом, в ходе которого трое бойцов погибли.



Соответствующее заявление он сделал во время масштабных учений, имитирующих войну сразу на нескольких фронтах.



Говоря с артиллеристами, Халеви подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность.



"Мы потеряли трех солдат во время оперативного инцидента. Результаты являются очень серьезными. Наша задача — сделать все, чтобы этого не больше произошло", - сказал он.



По словам Халеви, высшее командование обязано планировать миссии и укреплять окружающую Израиль защитную инфраструктуру. Он подчеркнул, что в Израиле - прекрасные батальоны, выполняющие выдающуюся работу.



"Бдительность, бдительность и еще раз бдительность. Мы вам очень доверяем", — добавил он.

