Халеви: нужно сделать все, чтобы инцидент на границе с Египтом не повторился
Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви прокомментировал смертоносный инцидент на границе с Египтом, в ходе которого трое бойцов погибли.
Соответствующее заявление он сделал во время масштабных учений, имитирующих войну сразу на нескольких фронтах.
Говоря с артиллеристами, Халеви подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность.
"Мы потеряли трех солдат во время оперативного инцидента. Результаты являются очень серьезными. Наша задача — сделать все, чтобы этого не больше произошло", - сказал он.
По словам Халеви, высшее командование обязано планировать миссии и укреплять окружающую Израиль защитную инфраструктуру. Он подчеркнул, что в Израиле - прекрасные батальоны, выполняющие выдающуюся работу.
"Бдительность, бдительность и еще раз бдительность. Мы вам очень доверяем", — добавил он.
הרמטכ״ל ללוחמים וללוחמות המתרגלים בפיקוד הצפון: ״איבדנו שני לוחמים ולוחמת באירוע מבצעי, והתוצאות הן קשות. התפקיד שלנו הוא לעשות הכל כדי שזה לא יקרה; יש לנו גדודים נהדרים - אתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל״.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 6, 2023
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