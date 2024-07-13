



Хакеры украли записи звонков "почти всех" клиентов AT&T

Хакеры украли данные о звонках и текстовых сообщениях "почти всех" из 109 миллионов клиентов AT&T Wireless, сообщила телекоммуникационная компания.



Фирма сообщила, что один подозреваемый был арестован после того, как записи с мая по октябрь 2022 года были незаконно загружены и скопированы на стороннюю платформу в апреле этого года.



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По словам компании, украденные данные не содержали содержания звонков или текстовых сообщений, но записали номера, с которыми связывались, а также количество и продолжительность звонков.



Министерство юстиции заявило, что задержка объявления о взломе оправдана соображениями национальной безопасности.



"Мы искренне сожалеем, что произошел этот инцидент, и по-прежнему привержены защите информации, находящейся под нашим контролем", — говорится в заявлении AT&T.



AT&T заявила, что предупредит затронутых клиентов. Пользователи также могли войти в свою учетную запись, чтобы узнать, не были ли затронуты их данные, и запросить отчет, который предоставил бы более "удобную" версию, показывающую, что было скопировано.

