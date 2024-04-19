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Хакеры Anonymous: мы взломали базы данных ЦАХАЛа
19.04.2024 20:53 Алина Груднева

Хакеры Anonymous: мы взломали базы данных ЦАХАЛа

Пропалестинская хакерская группировка Anonymous сообщила, что взломала базы данных Армии обороны Израиля.

Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

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По словам хакеров, они завладели более чем 20 гигабайтами данных, которые включают более 233 тысяч документов. Киберпреступники грозятся их обнародовать.

Уточняется, что хакеры показали видео с презентацией в PowerPoint, где изображены военнослужащие ЦАХАЛа, а также слайды с логотипами подразделений Генштаба. Являются ли документы подлинными, неизвестно.

В ЦАХАЛе ответили журналистам, что вероятность утечки информации является минимальной.  Это позволяет предположить, что это является частью "психологической войны". По словам военных, их базы данных надежно защищены.

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