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Хакерская группа, связанная с Израилем, вывела из строя систему АЗС Ирана
18.12.2023 12:35 Аркадий Бочаровский

Хакерская группа, связанная с Израилем, вывела из строя систему АЗС Ирана

В Иране работают только 30% автозаправочных станций.

Gonjeshke Darande ("Хищный воробей"), хакерская группировка, предположительно связанная с Израилем, взяла на себя ответственность за взлом системы иранских бензоколонок. 

Ниже приводится их заявление:

"Мы, Gonjeshke Darande, осуществили сегодня еще одну кибератаку, выведя из строя большинство бензоколонок по всему Ирану. Эта кибератака стала ответом на агрессию Исламской Республики и ее сателлитов в регионе.
Хаменеи, игра с огнем имеет свою цену. 

Месяц назад мы предупредили вас, что мы вернулись и что вас ждет расплата. Это только превью того, что мы припасли для вас".
Иранское информационное агентство Tasnim сообщило о перебоях в работе бензоколонок на автозаправочных станциях по всему Ирану и особенно в столице Тегеране. В настоящий момент заправиться в Тегеране практически невозможно.

Позднее официальное иранское телевидение распространило заявление министра нефти Ирана: 30% автозаправочных станций по всей стране работают.

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