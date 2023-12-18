Хакерская группа, связанная с Израилем, вывела из строя систему АЗС Ирана
В Иране работают только 30% автозаправочных станций.
Gonjeshke Darande ("Хищный воробей"), хакерская группировка, предположительно связанная с Израилем, взяла на себя ответственность за взлом системы иранских бензоколонок.
Ниже приводится их заявление:
"Мы, Gonjeshke Darande, осуществили сегодня еще одну кибератаку, выведя из строя большинство бензоколонок по всему Ирану. Эта кибератака стала ответом на агрессию Исламской Республики и ее сателлитов в регионе.
Хаменеи, игра с огнем имеет свою цену.
Месяц назад мы предупредили вас, что мы вернулись и что вас ждет расплата. Это только превью того, что мы припасли для вас".
Иранское информационное агентство Tasnim сообщило о перебоях в работе бензоколонок на автозаправочных станциях по всему Ирану и особенно в столице Тегеране. В настоящий момент заправиться в Тегеране практически невозможно.
Позднее официальное иранское телевидение распространило заявление министра нефти Ирана: 30% автозаправочных станций по всей стране работают.