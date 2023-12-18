



Хакерская группа, связанная с Израилем, вывела из строя систему АЗС Ирана

В Иране работают только 30% автозаправочных станций.



Gonjeshke Darande ("Хищный воробей"), хакерская группировка, предположительно связанная с Израилем, взяла на себя ответственность за взлом системы иранских бензоколонок.



Ниже приводится их заявление:



"Мы, Gonjeshke Darande, осуществили сегодня еще одну кибератаку, выведя из строя большинство бензоколонок по всему Ирану. Эта кибератака стала ответом на агрессию Исламской Республики и ее сателлитов в регионе.

Хаменеи, игра с огнем имеет свою цену.



Месяц назад мы предупредили вас, что мы вернулись и что вас ждет расплата. Это только превью того, что мы припасли для вас".

Иранское информационное агентство Tasnim сообщило о перебоях в работе бензоколонок на автозаправочных станциях по всему Ирану и особенно в столице Тегеране. В настоящий момент заправиться в Тегеране практически невозможно.



Позднее официальное иранское телевидение распространило заявление министра нефти Ирана: 30% автозаправочных станций по всей стране работают.