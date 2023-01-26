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Хакер "слил" личные данные почти всех жителей Австрии
26.01.2023 18:12 Ольга Белозерова

Хакер "слил" личные данные почти всех жителей Австрии

Хакер из Нидерландов получил и выставил на продажу полные имена, адреса и даты рождения практически всех жителей Австрии.

В мае 2020 года хакер выставил данные на продажу на онлайн-форуме, сообщает Reuters.

Преступник представил данные как "полное имя, пол, полный адрес и дату рождения предположительно каждого гражданина" Австрии.

В полиции считают, что база содержала около девяти миллионов наборов данных - примерное такое количество людей проживает в Австрии.

Хакер также выставил на продажу "похожие наборы данных" из Италии, Нидерландов и Колумбии. Хакер был арестован в ноябре. 

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