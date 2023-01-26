



Хакер "слил" личные данные почти всех жителей Австрии

Хакер из Нидерландов получил и выставил на продажу полные имена, адреса и даты рождения практически всех жителей Австрии.



В мае 2020 года хакер выставил данные на продажу на онлайн-форуме, сообщает Reuters.



Преступник представил данные как "полное имя, пол, полный адрес и дату рождения предположительно каждого гражданина" Австрии.



В полиции считают, что база содержала около девяти миллионов наборов данных - примерное такое количество людей проживает в Австрии.



Хакер также выставил на продажу "похожие наборы данных" из Италии, Нидерландов и Колумбии. Хакер был арестован в ноябре.