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Грузию всколыхнуло землетрясение
04.06.2024 16:01 Алина Груднева

Грузию всколыхнуло землетрясение

В ночь на 4 июня Грузию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,4.

По данным Interpressnews, об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга. 

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Эпицентр находился в муниципалитете Они. Информация о разрушениях и погибших в результате землетрясения не поступала. 

Из-за подземных толчков в фасадах зданий появились трещины. Сотрудники экстренных служб начали обход местных жителей, чтобы оценить убытки из-за землетрясения.

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