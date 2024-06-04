



Грузию всколыхнуло землетрясение

В ночь на 4 июня Грузию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,4.



По данным Interpressnews, об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.



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Эпицентр находился в муниципалитете Они. Информация о разрушениях и погибших в результате землетрясения не поступала.



Из-за подземных толчков в фасадах зданий появились трещины. Сотрудники экстренных служб начали обход местных жителей, чтобы оценить убытки из-за землетрясения.