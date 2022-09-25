



Группа россиян пыталась незаконно пересечь границу Казахстана

Трое россиян пытались пересечь границу Казахстана в обход действующих пунктов пропуска и были задержаны.



Задержания были проведены в Костанайской области, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.



Нарушители границы объяснили свои действия тем, что пытались скрыться от продолжающейся частичной мобилизации в России.



В Комитете нацбезопасности Казахстана рассказали, что проводится допрос задержанных. В дальнейшем они будут переданы российской стороне.