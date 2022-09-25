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Группа россиян пыталась незаконно пересечь границу Казахстана
25.09.2022 16:23 Ольга Белозерова

Группа россиян пыталась незаконно пересечь границу Казахстана

Трое россиян пытались пересечь границу Казахстана в обход действующих пунктов пропуска и были задержаны.

Задержания были проведены в Костанайской области, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

Нарушители границы объяснили свои действия тем, что пытались скрыться от продолжающейся частичной мобилизации в России.

В Комитете нацбезопасности Казахстана рассказали, что проводится допрос задержанных. В дальнейшем они будут переданы российской стороне.

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