Группа россиян пыталась незаконно пересечь границу Казахстана
Трое россиян пытались пересечь границу Казахстана в обход действующих пунктов пропуска и были задержаны.
Задержания были проведены в Костанайской области, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
Нарушители границы объяснили свои действия тем, что пытались скрыться от продолжающейся частичной мобилизации в России.
В Комитете нацбезопасности Казахстана рассказали, что проводится допрос задержанных. В дальнейшем они будут переданы российской стороне.