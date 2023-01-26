



Голосеевский район Киева: 1 жертва, 2 человека ранено

Голосеевский район. В результате падения части ракеты есть пострадавшие. Информация уточняется. Ранее Взрывы раздались в Днепровском районе столицы. Находитесь в укрытиях, сообщает КГВА.





В результате массированного ракетного удара есть попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в Одесской и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.



"Энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время. Также дал поручение начальникам районных военных администраций подключить ВНС и КНС к генераторам, где позволяет их мощность, организовать подвоз воды для жителей и обеспечить работу Пунктов Несокрушимости. Прошу отнестись с пониманием к ситуации. Власти и энергетики делают все возможное для ликвидации последствий вражеского удара. Вражеские самолеты все еще в воздухе, продолжается воздушная тревога, прошу жителей области находиться в укрытиях к отбою!", - указано в сообщении.



Готовимся ко второй волне ракет, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.





